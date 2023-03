José Loreto e Rafa Kalimann teriam terminado relacionamento em meio a brigas, ciúmes e traição

27/03/2023 | 15:11



Será quem tem alguém querendo um replay? Durante o Domingão do Huck no último domingo, dia 26, José Loreto fez uma declaração para Rafa Kalimann, sua ex-namorado, que acabou gerando um climão no programa. Após o episódio, o ator até voltou a seguir a influenciadora no Instagram.

Mas parece que desde o término do casal as coisas não estão muito bem resolvias. Pelo menos não para José Loreto. De acordo com o que fontes próximas ao casal revelaram ao colunista Lucas Pasin, foi Rafa quem terminou o namoro dos dois em meio a uma viagem para Salvador no início de 2023. Sem mais nem menos, a influenciadora não deu chances para Loreto tentar reatar a relação. Além de algumas brigas que acabaram desgastando o namoro, o ciúmes foi um dos motivos do término.

E não para por ai! Segundo Julia Araujo, amiga de Rafa, contou ao jornal Extra, teve traição envolvida...Uma página no Instagram fez um post sobre o relacionamento entre Rafa Kalimann e José Loreto e alguns internautas acabaram comentando sobre o ocorrido.

A Rafa precisa passar um tempo sozinha. Ficou seis meses com ele depois ela terminou e agora já está com outro, comentou um seguidor.

Pelo menos ela esperou o relacionamento acabar para se envolver com outra pessoa né, ele já não podemos dizer o mesmo...comentou Julia, jogando um shade para o ator.