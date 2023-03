Mariana Rios revela spoilers sobre novo reality da Record TV, A Grande Conquista

27/03/2023 | 15:10



O que será que vem por aí? A Record TV está se preparando para lançar seu mais novo reality, A Grande Conquista. A apresentadora Mariana Rios participou do quadro Pronto Pra Fama do Hora do Faro e deu alguns spoilers do programa, que vai misturar famosos e anônimos na busca pelo prêmio de um milhão de reais. A pré-estreia acontecerá no dia 2 de maio, com a apresentação de 16 participantes ao público.

- Começa com 80 pessoas. Nós teremos duas etapas do programa, onde tem a vila e a mansão. O objetivo é chegar até a fase da mansão. O pessoal da vila tem que lutar pra chegar na mansão. Vai misturar famoso com anônimo. E a gente encerrou há pouco tempo as inscrições e foi uma coisa, teve um número absurdo de pessoas se inscrevendo e a galera querendo participar. Realmente, eu estou bem ansiosa, bem empolgada. Eu tenho certeza que esse programa vai dar o que falar, declarou Mariana.

A apresentadora da atração explicou que os telespectadores terão grande poder de decisão nos acontecimentos do reality.

- A gente tem a pré-estreia dia 2 de maio, onde nós vamos conhecer 16 participantes. Desses, o público vai começar a votar. Isso é uma coisa importante de se falar, o público participa assiduamente desse reality. Vai conseguir palpitar em tudo o que acontece. A galera de casa vai ter uma importância extrema durante toda a temporada.

A informação de quantos famosos estarão no elenco ainda é surpresa, mas a artista adiantou como funcionará a dinâmica dos participantes, que devem reunir seus esforços para se mudar da vila e chegar à mansão.

- O reality começa com 80 participantes, é o único reality show que começa antes de o programa começar. O público vai começar dessa primeira eliminatória. Tem muito famosos, tem pessoas que são mais conhecidas na internet, na rede social, anônimos... Está tudo misturado. No dia 2 de maio, que é a nossa pré-estreia, nós vamos conhecer 16 participantes. Essas pessoas vão ficar soltas por aí, convencendo o público. Estarão nos programas da Record, nas redes sociais delas, fazendo propaganda a favor da entrada delas para a mansão. Dez desses 16 participantes vão garantir vaga direto para a mansão. Os seis outros vão para a vila.

A grande estreia do programa acontecerá no dia 8 de maio.

- Vamos conhecer no dia 8, que é a nossa grande estreia, quem serão os dez selecionados pelo público para irem direto para a mansão enquanto os outros vão se juntar aos 64 ocupando vaga na vila e começa a confusão toda. Nisso, a gente começa a ter um monte de prova, vamos ter teste surpresa. De repente vai ter ter eliminação que vão sair 15 pessoas de uma vez, entre famosos e anônimos.

Mariana ainda informa que, dos 70 participantes na vila, dez vão para a mansão e ela estará completa para o jogo começar com 20 participantes.

- É uma típica vila, está bem brasileira. São três casas abrigando 70 pessoas. Cada casa de um tamanho, às vezes não cabe, não tem cama para todo mundo. Se você acha que o pessoal tem desafio durante esse reality, imagina a apresentadora que tem que decorar 80 nomes.

E Rodrigo Faro declarou que terá conteúdo especial em seu programa.

- Dia 7 de maio vai rolar o Hora do Faro ao vivo, eu e Mari aqui nesse palco mostrando para você de casa os participantes desse reality que é único. A Grande Conquista com certeza vai de conquistar antes mesmo de começar, é um reality histórico da Record.