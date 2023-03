Gabi Brandt publica homenagem à mãe após diagnóstico de câncer: Vai passar

27/03/2023 | 14:11



Silvia Nunes, mãe de Gabi Brandt, compartilhou através do Instagram, com uma sequência de vídeos, que foi diagnosticada com câncer. Ela revelou que tudo começou quando percebeu uma protuberância no pescoço e decidiu investigar o que poderia ser.

- Quando estava no Rio [de Janeiro], cheguei a comentar aqui que estava com um negócio esquisito no pescoço. Nasceu do dia para a noite. Cheguei no Rio dia 14, e no dia 15 amanheci com o negócio no pescoço esquisitíssimo. Chegamos a ir na emergência, no Rio, mas não deu nada. Chegando em Rio Preto, fiz exames mais profundos, melhores. Fiz biópsia e deu que estou com linfoma.

Na sequência, ela se emocionou ao detalhar como foi o momento em que o médico revelou qual era o resultado dos exames:

- Estou tremendo, porque a gente vai relembrando e passando um filme na cabeça. No dia em que saiu a biópsia não tive coragem de abrir. Peguei o envelope e entreguei para o médico. Ele abriu e disse: É um linfoma, você vai ter que fazer quimioterapia. Vamos ter que começar já. Eu comecei a tremer. Aquele minuto, aquele momento foi como se tivesse caído em uma piscina muito profunda. Dentro da água. Eu não conseguia ouvir o que o médico falava, só tremia.

A mãe da influenciadora já deu início ao tratamento e explicou que não está se sentindo muito bem com todas as medicações que precisa tomar contra o linfoma.

- No dia 14 fiz a minha primeira químio. Sofri. Quando tive câncer de colo de útero em 2013, só fiz radioterapia e cirurgia. Quando o médico falou em químio vermelha, deu desespero. Fiz a primeira, passei bem mal. Dias depois, não estou mais nem contando. Agora a gente passa a viver um dia por vez. Estou bem melhor. Aqui é por onde é feita a aplicação.

No final do relato, Silvia se mostrou forte e esperançosa com o tratamento, tentando acalmar os seguidores:

- Estou me cuidando. É um processo desgastante, não é fácil. Mas estou me cuidando. Acredito muito na cura, sei que Deus é maravilhoso comigo todo o tempo. A vida é incrível. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas estamos aqui firmes e fortes. Estou super bem hoje, me preparando para a próxima. Amanhã tomarei mais injeções. Quero muito poder estar presente no nascimento do bebê número três. Esse amor que faz ter forças. O amor pela minha família, meus filhos, meus netinhos, meus amigos. Isso que move a gente, esse problema não é maior que eu e não vai me vencer.

Emocionada com o momento delicado da mãe, Gabi também não perdeu a oportunidade de se declarar para a matriarca com duas fotos ao lado de Silvia nas redes sociais.

Só pra deixar registrado que um dia eu quero ser pelo menos um por cento da mulher, mãe e amiga que você é. E que o próximo post seja pra comemorar a sua força por ter vencido o câncer duas vezes.. Eu creio! Estou contigo como estive da primeira vez e como estarei para sempre! Te amo. Vai passar.