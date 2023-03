Daniele Hypólito tem alta hospitalar e vai ficar com a mãe

27/03/2023 | 14:10



No último domingo, dia 26, Daniele Hypólito recebeu alta hospitalar, depois de ficar uma semana internada. A ex-atleta foi para a emergência por conta de dores que descobriu em seguida se tratar de uma infecção na bexiga.

Em seus Stories, Hypólito revelou aos seguidores que iria sair do hospital. A ex-ginasta olímpica, revelou que o pior já passou e aproveitou para agradecer as mensagens que recebeu dos fãs. Mais tarde ela publicou uma foto já descansando nem casa.

Em casa, boa noite e um excelente finalzinho de domingo.

De acordo com uma nota enviada pela assessoria de imprensa da irmã mais velha de Diego Hypolito, a ex- atleta vai ficar uma semana com a mãe. Ainda se recuperando de uma pielonefrite, inflamação renal provocada por uma bactéria.

Dani recebeu alta ontem à tarde [domingo, dia 26], está passando bem e ficará essa semana com a mãe.

Durante o último final de semana, Daniele compartilhou um vídeo ainda no hospital, abraçando sua mãe. Nos comentários elas receberam muitas mensagens de carinhos dos seguidores da ex-ginasta e também de amigos.

Na legenda, Hypólito se declarou para a matriarca, Geni:

Mãe, eu te amo! Você é a estrela da minha vida. Amor de mãe e filho é uma das mais poderosas forças do universo.