Harry Styles admitiu crush em Emily Ratajkowski sete anos antes de ser flagrado beijando modelo

27/03/2023 | 13:11



Harry Styles nunca escondeu que tinha um crush em Emily Ratajkowski. Inclusive, chegou a falar sobre o assunto em entrevista para Vanity Fair há sete anos. Na época, a modelo não deu muita bola e chegou a dizer que não viveria um romance com o rapaz. Pois bem, o mundo dá muitas voltas, não é mesmo?

- Não sei. Não tenho certeza se acredito em fãs armando para as pessoas. Não sei se é assim que se encontra o melhor tipo de relacionamento, disse ela, na época.

Os dois foram vistos trocando beijos na cidade de Tóquio, no Japão, em março de 2023.

A pegação chamou a atenção dos fãs na web, mas parece que nada aconteceu da noite para o dia. Uma fonte contou à People que os dois já se conheciam há alguns meses e vinham mantendo um contato amigável desde o fim dos respectivos relacionamentos.

Nas redes sociais, os fãs não perderam a oportunidade de comentarem a pegada peculiar do britânico e fizeram várias brincadeiras com o momento.

Harry Styles beijar feio não me surpreende nem um pouco pois o divo é britânico. Só brasileiro sabe beijar bonito e eu falo isso com total tranquilidade, compartilhou um fã.

Em nome de todos os santos, o que é isso Harry Styles? Que beijo é esse? Isso tá totalmente estranho!, disse outro.

Que terror de beijo é esse Harry Styles? O senhor escreveu Medicine, She, Woman, Only Angel e Stand Up!, escreveu mais um.

Com esse beijo o Harry Styles estragou todas as fanfics que eu já li com ele, disse outro.