Nova chance! RBD anuncia quatro novas datas para shows no Brasil

27/03/2023 | 13:10



Yo digo R, tu dices BD! Sabe aquela gravata que estava guardada no armário há 15 anos? É hora de resgatá-la pois o comeback veio - e em dose extra. Prestes a iniciar a turnê de reencontro após mais de uma década separado, a banda mexicana RBD decidiu fazer a alegria dos fãs ao anunciar novas datas de shows após os ingressos esgotarem na velocidade da luz.

A novidade foi anunciada pela LiveNation nesta segunda-feira, dia 27, nas redes sociais. São Paulo ganhou três apresentações, sendo elas em 12 e 13 de novembro, no estádio do Morumbi, e 19 de novembro, no Allianz Parque. Já o Rio de Janeiro terá mais um show em 10 de novembro, no estádio do Engenhão.

Quatro datas não eram suficientes? A #SoyRebeldeTour ganhou mais tempo no Brasil para a gente poder curtir o retorno mais esperado dos últimos anos! Atenção pois, além das novas datas, algumas mudanças importantes aconteceram, dizia o comunicado.

E continuava:

Por conta da magnitude do show, logística e disponibilidade de estádios, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que mais permitem receber novas datas da turnê. A etapa brasileira da turnê começa no Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro (data extra), no Estádio Nilson Santos Engenhão. A data que os cariocas tinham para o dia 19/11 foi alterada para o dia 11 de novembro, no mesmo local (já esgotada). Os ingressos adquiridos permanecem os mesmos, sem necessidade de troca. Depois é a vez do RBD embarcar para São Paulo. Começando com dois novos shows em um novo local! Nos dias 12 e 13 de novembro, a banda toca no Estádio do Morumbi. No dia 16 de novembro, o RBD sobe ao palco do Allianz Parque para uma sequência de quatro apresentações: dias 16, 17, 18 de novembro - já esgotados - e uma nova data no dia 19 de novembro.

Os ingressos para as novas datas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, vão começar a ser vendidos na quarta-feira, às oito horas da manhã, pela Eventim Brasil.