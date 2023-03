Bruna Griphao bate recorde de Viih Tube ao passar 69 dias sem receber votos no BBB23

27/03/2023 | 13:11



Ela entrou para a história! Viih Tube era uma das participantes do Big Brother Brasil que chegou mais longe no jogo sem receber um voto, atingindo a marca de 55 dias, mas foi superada por Bruna Griphao. A sister entrou para o Top 3 das confinadas que conseguiram passar mais tempo sem ser alvo dos concorrentes.

Griphao conseguiu atingir o incrível número de 69 dias sem ser o alvo em formações de paredão do BBB23, mas teve a contagem interrompida no último domingo, dia 26, ao cair na berlinda pela primeira vez em mais de dois meses. A atriz está disputando o paredão com Aline Wirley e Gabriel Santana.

Viih Tube ficou conhecida no BBB21 por sua estratégia de fazer amizade e aliança com diversos participantes da casa para fugir de paredões, e foi bem sucedida por quase dois meses. Apesar de ter protagonizado diversos embates, Bruna também conseguiu seguir ilesa por um bom período de tempo.

A dona de coroa de maior número de dias sem receber votos é Gabi Martins. A cantora passou 73 dias sem receber um voto sequer no BBB20 e será difícil ter seu recorde quebrado.