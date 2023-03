Novo affair? Angelina Jolie é vista almoçando com bilionário ambientalista

27/03/2023 | 13:11



Depois de ter tido um possível affair apontado com o ator Paul Mescal, 21 anos mais novo que ela, Angelina Jolie surgiu almoçando com ambientalista. Os dois foram juntos a um restaurante na Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 23 de março.

Segundo o Page Six, Angelina e David Mayer de Rothschild estiveram no famoso restaurante japonês, Nobu. O suposto novo casal passou aproximadamente três horas no local. Os dois saíram juntos.

Logo depois, Jolie e o bilionário curtiram uma caminhada por Malibu, na Califórnia. O rapaz tem 44 anos de idade é britânico e vem de uma conhecida família de banqueiros de origem Alemã.

Ele é o mais novo de três filhos da família Rothschild e passou por várias aventuras ao longo de sua vida. David Mayer já fez expedições para o círculo ártico, pela Amazônia até o Deserto de Gobi e pela Groenlândia.

Além de todas suas viagens e recordes quebrados, em 2016, o suposto novo affair de Angelina Jolie criou uma marca de estilo de vida ecológico, chamado Lost Explorer. Vale lembrar que a atriz está solteira desde 2016, quando terminou seu casamento com Brad Pitt, com quem tem seis filhos.