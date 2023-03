Sheron Menezzes agradece homenagem no Domingão com Huck e comemora sucesso de personagem: Emocionada de poder viver a Sol

27/03/2023 | 13:11



Sheron Menezzes não segurou as lágrimas durante participação no Domingão com Huck do último domingo, dia 26. A atriz estava falando de Vai na Fé e se emocionou ao dizer que a personagem Sol foi sua primeira protagonista na emissora.

Mais tarde, nas redes sociais, ela compartilhou o momento e agradeceu a homenagem que ganhou da atração. Na legenda, ela escreveu:

Emocionada de poder viver a Sol e contar a história de tantas mulheres através dela.

A conversa começou quando Taís Araújo mandou um vídeo para a amiga exaltando sua carreira e a importância de ter atores negros em destaque na televisão.

- As coisas têm que ser nomeadas: a Sheron é a protagonista de novela. E ela não é só uma protagonista, ela é protagonista de uma novela de sucesso. Cheia de gente como a gente. Isso tem um valor muito grande.

Emocionada com a mensagem de Taís, Sheron respondeu:

- Eu não vou dizer que eu esperei por esse lugar, eu batalhei muito para estar nesse lugar. Eu batalhei demais. Eu dei tudo de mim nesses 20 anos e eu estou muito feliz de estar conseguindo mostrar para vocês tudo o que eu construí aqui dentro.

A atriz é a intérprete de Sol, personagem principal de Vai na Fé - atual novela da sete da TV Globo.