OAB sofre ataque hacker e tira sistemas do ar por 48 horas

27/03/2023 | 12:57



A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sofreu um ataque hacker e tirou o site do ar nesta segunda-feira, 27, pelo prazo de 48 horas. A entidade afirma que o acesso aos sistemas foi suspenso por "medida de segurança". Até a publicação desta matéria, a OAB não havia encontrado indícios de vazamento ou acesso a dados pessoais ou sensíveis.

"O Conselho Federal da OAB trabalha para recolocar no ar os sistemas em segurança e identificar os responsáveis pelo ataque", diz comunicado divulgado pela entidade.

As tentativas de invasão foram detectadas entre a noite de domingo, 26, e a madrugada desta segunda. A OAB decidiu tirar do ar todos os sistemas, incluindo o site e o Cadastro Nacional da Advocacia (CNA). Os prazos dos processos eletrônicos que tramitam no Conselho Federal ficarão suspensos até o restabelecimento dos sistemas.