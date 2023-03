Provocações e choro marcam madrugada do 'BBB 23' após formação de Paredão

27/03/2023 | 12:53



O Big Brother Brasil 23 teve mais uma formação de Paredão neste domingo, 26. Desta vez, a dinâmica contou com duas estreantes: Bruna Griphao e Aline Wirley, que enfrentam Gabriel Santana na berlinda. Como de costume, os sentimentos foram aflorados após a votação da casa, mexendo até com aqueles que escaparam.

Durante a madrugada, os participantes comentaram o resultado da formação de Paredão. As conversas resultaram em choro, provocações e planos para o Jogo da Discórdia.

Veja tudo o que ocorreu no BBB 23:

Sisters provocam Domitila

Ao fim da votação, Domitila comemorou a folga da berlinda. "A primeira vez que eu não vou para o Paredão em um mês e meio", declarou em voz alta. A fala da modelo desagradou Bruna e Aline, que rebateram com provocações em tom de ameaça: "Aproveita, porque você vai no próximo".

Aline decepcionada com Domitila

Na área externa, Aline e Domitila conversaram. Na ocasião, a cantora repudiou as falas da modelo em relação a Larissa. Segundo ela, tal tipo de comportamento é inadmissível para mulheres que levantam a bandeira feminista, como elas. "A gente tem obrigação, quando a gente levanta uma bandeira, de se autocuidar, se autoresponsabilizar. (...) Isso, pra mim, é muito esquisito e me decepciona", pontuou Aline.

Em resposta, Domitila disse que não iria se justificar, pois reconhece seu erro. "Antes e depois da conversa com Larissa, eu fiquei muito reflexiva, levei muita coisa para o coração. Em processo não só de aprendizagem, mas de entender isso, por sempre ter falas que me cobro muito, por ser muito assertiva, tenho que entender que eu errei", declarou.

Amanda chateada com Ricardo

Após descobrir que Ricardo foi um de seus cinco votos recebidos pela casa, Amanda expôs sua chateação com a situação. "É um voto que não esperava. Coloquei a plaquinha de 'maior decepção' para ele... eu falei no ao vivo 'discordo de você, mas não voto em você'", declarou a médica para as aliadas. Ela, então, decidiu confrontar a atitude do brother, dizendo a ele para não cair em contradição, destacando uma conversa que tiveram no passado. No entanto, o biomédico rebateu, alegando que nunca prometeu não votar nela.

Larissa chora de preocupação

De volta ao BBB 23, após ser escolhida pelo público na repescagem, Larissa chorou em conversa com as aliadas, ao expor sua preocupação de estar errada em relação ao conflito com Domitila. "Tenho medo de até eu estar sendo errada nisso, entendeu? Até nisso eu tô errada. Medo de eu estar, como que eu vou dizer, sentindo algo que eu não precisava sentir", declarou. Mais tarde, Aline a aconselhou expor a situação no Jogo da Discórdia. "Eu não sei como é que eu vou falar, só de falar eu me emociono de novo", respondeu a professora de Educação Física.

Fred Nicácio aconselha Domitila

Domitila desabafou com Fred Nicácio sobre sua conversa com Aline. O médico, então, destacou a importância de reconhecer, para "não fica preso no lugar do erro como se fosse uma coisa imperdoável". Ele também a aconselhou a não se justificar, mesmo que o assunto seja levado ao Jogo da Discórdia. "Todo mundo sabe que você não é a única pessoa que errou, isso não é novidade pra ninguém, só que as pessoas vão querer enxergar o erro com lupa. Você não precisa reafirmar uma coisa que todo mundo sabe, você cai em um lugar de querer desviar", refletiu.