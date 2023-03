Professora estava fazendo a chamada quando foi esfaqueada, diz aluno

27/03/2023 | 12:42



Um estudante de 13 anos que estava na sala de aula da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, que ministrava aulas de Ciências quando o ataque começou na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, falou sobre o que viu. "Eu estava falando com ela, a professora estava fazendo chamada", afirma. Elisabeth morreu na manhã desta segunda-feira, 27, após ser esfaqueada por um adolescente de 13 anos. Outras quatro pessoas, três professores e um aluno, ficaram feridas, segundo o governo de São Paulo.

Ele conta que, logo no início da manhã, o aluno que cometeu o atentado entrou na sala com uma máscara de caveira e desferiu golpes nas costas da professora. "Parecia que ele estava com uma faca de cozinha, era preta", disse. "Sabe o atentado de Columbine? Ele estava com uma máscara assim", afirmou ele se referindo ao ataque em escola dos Estados Unidos em 1999.

Apavorados, os alunos saíram correndo para o pátio da escola e tiveram que se esconder pelos cantos, já que o portão estava fechado. "Nesse momento, eu caí e acabei machucando meu pé", afirma o aluno. Ele saiu da escola mancando e com um pé descalçado.

Pais de estudantes ouvidos pela reportagem contam que teriam ocorrido brigas entre alunos na última semana. O autor dos ataques teria sido um dos envolvidos e a professora Elisabeth, vítima do atentado, uma das que separaram os conflitos. O alvo principal do autor do atentado não foi escola nesta segunda, segundo esses relatos.