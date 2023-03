Israel vive greve geral contra reforma do Judiciário de Netanyahu

27/03/2023 | 12:32



O maior grupo sindical de Israel lançou uma greve geral nesta segunda-feira, 27, juntando-se a um crescente movimento de protesto contra o plano do primeiro-ministro Binyamyn Netanyahu de reformar o Judiciário - um projeto que enfrenta oposição sem precedentes. Manifestações se espalharam pelo país nesta segunda-feira, com milhares protestando contra a reforma.

A greve do grupo sindical Histadrut, que representa quase 800 mil trabalhadores em saúde, trânsito e bancos, entre muitos outros, pode paralisar grande parte da economia de Israel, que já está em terreno instável, aumentando a pressão sobre Netanyahu para suspender a reforma.

Esperava-se que os governos locais fechassem as pré-escolas que administram e cortassem outros serviços, e o principal sindicato dos médicos anunciou uma "greve total no sistema de saúde", que afetará os hospitais públicos.

A crescente resistência ao plano de Netanyahu ocorreu horas depois que dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país no domingo, 26, em uma demonstração espontânea de raiva pela decisão do primeiro-ministro de demitir seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, depois que ele pediu uma pausa na reforma. Cantando "o país está pegando fogo", eles acenderam fogueiras na principal rodovia de Tel Aviv, fechando a via e muitas outras em todo o país por horas.

Nos protestos desta segunda-feira, 27, milhares de manifestantes se reuniram em frente ao Parlamento de Israel para manter a pressão. Enquanto as brasas das fogueiras da estrada eram apagadas, o presidente cerimonial de Israel, Isaac Herzog, pediu novamente a suspensão imediata da reforma.

"Toda a nação está extasiada com profunda preocupação. Nossa segurança, economia, sociedade - todos estão sob ameaça", disse ele. "Acorde agora!"

O líder da oposição, Yair Lapid, disse que a crise está levando Israel à beira do abismo. "Nunca estivemos tão perto de desmoronar. Nossa segurança nacional está em risco, nossa economia está desmoronando, nossas relações exteriores estão em seu ponto mais baixo, não sabemos o que dizer a nossos filhos sobre seu futuro neste país", afirmou Lapid. "Fomos feitos reféns por um bando de extremistas sem freios e sem limites."

Os cidadãos palestinos de Israel ficaram de fora dos protestos. Muitos dizem que a democracia de Israel está manchada por seu domínio militar sobre seus irmãos na Cisjordânia e pela discriminação que eles próprios enfrentam.

A turbulência ampliou diferenças de longa data e intratáveis sobre o caráter de Israel que o dividiram desde o seu estabelecimento. Os manifestantes dizem que estão lutando pela própria alma da nação, dizendo que a reforma removerá o sistema de freios e contrapesos de Israel e desafiará diretamente seus ideais democráticos.

O governo os rotulou de anarquistas para derrubar uma liderança eleita democraticamente e diz que o plano restaurará o equilíbrio entre os ramos Judiciário e Executivo e controlará o que eles veem como um tribunal intervencionista com simpatias liberais.

No centro da crise está o próprio Netanyahu, o líder mais antigo de Israel, e questiona até onde ele pode estar disposto a ir para manter seu controle do poder, mesmo enquanto luta contra acusações de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em três romances. Ele nega irregularidades.

Ameaças podem interromper reforma?

Não ficou claro se as ameaças representadas pelos ataques à economia de Israel, que já está em terreno instável, levariam Netanyahu a interromper a reforma. A mídia israelense informou que um advogado que representa o primeiro-ministro em seu julgamento por corrupção ameaçou renunciar se a reforma não fosse interrompida.

Os desdobramentos estavam sendo observados em Washington, um aliado próximo de Israel, mas que tem se sentido incomodado com Netanyahu e os elementos de extrema-direita de seu governo. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, disse que os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" com os desenvolvimentos em Israel, "que ressaltam ainda mais a necessidade urgente de um compromisso".

"Os valores democráticos sempre foram, e devem permanecer, uma marca registrada da relação EUA-Israel", disse Watson em um comunicado.

Netanyahu teria passado a noite em consultas e deveria falar à nação, mas depois atrasou seu discurso. Alguns membros do partido Likud de Netanyahu disseram que apoiariam o primeiro-ministro se ele atendesse aos pedidos para interromper a reforma.

O arquiteto do plano, o ministro da Justiça Yariv Levin, um popular membro do partido, foi um reduto, prometendo que renunciaria se a reforma fosse suspensa. Mas nesta segunda-feira, ele disse que respeitaria a decisão do primeiro-ministro caso suspendesse a legislação.

Peça central da reforma avança

O governo de Netanyahu avançou com uma peça central da reforma - uma lei que daria à coalizão governista a palavra final sobre todas as nomeações judiciais. Uma comissão parlamentar aprovou a legislação na segunda-feira para uma votação final, que pode ocorrer esta semana.

O governo também busca aprovar leis que dariam ao Knesset autoridade para anular as decisões da Suprema Corte e limitar a revisão judicial das leis.

Uma lei separada que contornaria uma decisão da Suprema Corte para permitir que um importante aliado da coalizão servisse como ministro foi adiada após um pedido do líder desse partido.

'Israel não é uma ditadura'

O projeto do governo de Netanyahu, um dos Executivos mais à direita na história de Israel, pretende aumentar o poder dos políticos sobre os juízes e diminuir o papel da Suprema Corte. Os críticos afirmam que a reforma ameaça a separação dos Poderes e, portanto, o caráter democrático do Estado de Israel. A rejeição ao projeto provocou nos últimos meses um dos maiores movimentos populares de protestos da história do país. Na mobilização de domingo, 26, os manifestantes exibiram bandeiras do país e gritaram frases como "Israel não é uma ditadura!" e "Não a um governo fascista".

Aeroporto de Tel Aviv suspende operações

A paralisação também afeta os voos no aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv. O aeroporto é o principal de Israel. Todos os voos e operações em terra foram suspensos por conta dos protestos, que acontecem nas proximidades do local. (Com agências internacionais).