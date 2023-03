Ana Maria Braga fala sobre estado de saúde após passar por cirurgia

27/03/2023 | 12:10



Nesta segunda-feira, dia 27, os apresentadores substitutos de Ana Maria Braga no Mais Você começaram o programa atualizando os espectadores sobre o quadro dela. Fabrício Battaglini e Talitha Morete já deram o tradicional bom dia falando sobre como a apresentadora está:

- Hoje vocês ficam com a nossa companhia, eu e Talitha Morete para tocar aqui o Mais Você, enquanto a Ana precisa ficar uns dias fora se recuperando de uma cirurgia que ela fez nas pernas, explicou o jornalista.

Talitha continuou a apresentação e aproveitou para tranquilizar os telespectadores sobre a Rainha das Manhãs da TV Globo. De acordo com ela, Ana Maria está bem após a cirurgia:

- Muito bom dia para você aí de casa e já para adiantar: está tudo bem com a Ana. E como a gente sabe que ela está vendo o programa: Ana Maria, um beijo para você e volte logo, boa recuperação.

A própria Ana Maria Braga se posicionou por meio de seu perfil oficial do Twitter. A avó do Louro Mané, seu colega no Mais Você, revelou que está se recuperando do procedimento médico e está no quarto do hospital:

Oi, meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo.

Braga passou por uma cirurgia de varizes, que melhora os sintomas da doença. Alguns dos problemas causados por isso são ardência, dores, câimbras e dormência.