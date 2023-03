Adele vai pausar carreira e se afastar dos holofotes após temporada de shows em Las Vegas

27/03/2023 | 12:10



Adele não escreve apenas letras emocionantes, ela também dá declarações que levam os fãs às lágrimas. Isso porque a cantora afirmou que vai pausar a carreira novamente e se afastar dos holofotes após a temporada de shows em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em discurso para lá de emocionado, ela finalizou o último show de sua residência na terra dos cassinos citando que a experiência foi a melhor de sua vida e ainda admitiu que não sai muito de casa.

- Eu me sinto tão segura aqui. Minha vida é minúscula. Eu realmente não saio de casa e isso é por escolha. Minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem. Mas quanto maior minha carreira, mais assustada e ansiosa eu fico. Eu saio com meus cachorros, meu filho e meu namorado, e converso com a minha empregada. Nas sextas e sábados, fico realmente ansiosa para vir [para Vegas]. É como sair à noite e ver meus amigos. Isso me trouxe de volta à vida.

E continuou:

- Normalmente fico com frio na barriga e fico nervosa [com apresentações regulares], faço uma pequena oração nos bastidores e cruzo os dedos. Mas não fico ansiosa com esses shows. Foram os melhores quatro meses da minha carreira. Estes shows me trouxeram muita alegria. Eu adorei fazer isso. Foi uma surpresa maravilhosa ver o quanto adorei, porque sou uma artista muito ansiosa.

A artista ainda tem alguns shows agendado para a próxima fase da residência, que vai de junho a novembro de 2023. Contudo, após encerrar o período, ela afirmou que vai pausar a carreira.

- Vou fazer uma pausa e vocês realmente não vão ouvir falar de mim. Porque vocês sabe o que eu sou: eu sou uma reclusa absoluta.