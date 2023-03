Após José Loreto falar do término com Rafa Kalimann ao vivo no Domingão com Huck, público pede volta do casal: Tem amor aí

27/03/2023 | 11:10



José Loreto deu o que falar ao fazer uma declaração sobre o término com Rafa Kalimann durante participação no Domingão com Huck. O ator foi convidado para ser jurado do Dança dos Famosos no último domingo, dia 26, atração da qual a influenciadora está fazendo parte. Com isso, eles se viram na situação inusitada de estarem frente a frente ao vivo.

No momento em que Loreto precisou dar nota para a apresentação de Kalimann, ele acabou abrindo o coração:

- Eu estou confuso [...] Desconcertante ver a Rafa aqui. Desculpa, é desconcertante, porque tem várias memórias. A gente tava aqui quando se conheceu. E eu tenho várias memórias. É muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Eu acho essa mulher uma potência.

Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões sobre a postura do ator no programa. Enquanto algumas pessoas acharam o comentário desnecessário, outros ficaram emocionados e torceram pela volta do casal.

E esse interação com a Rafa, hein?, comentou uma seguidora.

Que lindo falando da Rafa os olhos brilhando dos dois, comentou outra.

Você é a Rafa são perfeitos juntos. Pena que não deu certo!! Mas tenha uma esperança ainda, escreveu uma internauta.

Foi atrás da humilhação, comentou outra.

Novo romance?

Durante o final de semana, antes de marcar presença no Lollapalooza, Rafa Kalimann foi vista curtindo um dia de sol em Salvador, na Bahia, com o empresário Antonio Bernardo Palhares, com quem vem sendo alvo de boatos de affair. Segundo informações do jornal Extra, a influenciadora estava acompanhada do amado e de alguns amigos em um barco, onde curtia uma festa de aniversário.

Já é a segunda vez que eles são vistos juntos. No início de março, eles foram flagrados trocando beijos no Rio de Janeiro. A cena aconteceu apenas algumas semanas depois de Rafa anunciar o fim do relacionamento de seis meses com Loreto.