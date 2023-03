Madrugada do BBB23 é marcada por reclamações, choro e troca de farpas

27/03/2023 | 11:10



Não gostaram! Na madrugada desta segunda-feira, dia 27, os participantes do BBB23 decidiram ser juntar aos aliados para reclamar sobre a votação do paredão. Os mais votados ficaram incomodados com a situação e chegaram até a trocar farpas após a transmissão ao vivo.

Amanda foi a pessoa que mais se irritou com a formação da berlinda, especialmente por não esperar que Ricardo fosse indicá-la. Em conversa com Larissa no Quarto Deserto, a médica disparou:

- É um voto que não esperava. Coloquei a plaquinha de maior decepção para ele... eu falei no ao vivo: Discordo de você, mas não voto em você. Toda vez que a gente se encontra, ele reclama de alguma coisa. Ele veio me abraçar ali, eu defendi ele naquela época... agora pegar e ficar falando... Conversa de game, que está votando sozinho e, do nada, os votos convergiram. É o jogo dele, beleza, mas...

A sister confrontou Alface sobre o voto, mas ele lembrou da conversa que os dois tiveram na festa de quarta-feira, quando ambos admitiram não ser primeira opção de voto um do outro. No entanto, ele explicou que nunca prometeu não votar nela:

- Só que aí tem coisas no jogo que vem acontecendo, e eu vou botando na balança, e eu quero ver o jogo pegar fogo. Pra mim você tinha que ir nesse Paredão.

Já no Quarto Fundo do Mar, Ricardo criticou a postura da loira:

- Quer aparecer agora, no final do game? 45 do segundo tempo, quer aparecer para cima de mim, não vai aparecer, não. Oxente!

Após Cezar questionar sobre quem ele estava falando, Alface contou:

- Amanda. Vai aparecer para cima de mim, não. Nem vou dar moral. Agora vai ser a coitada, a injustiçada. Oxe, cada uma da gota que eu vejo. Ainda falei que não tenho porque votar na Lari agora, voto em que eu quiser votar, quem eu acho que não está mostrando no game. Para mim, os 10 que tem que ficar no game são os que estão mostrando o game, [ela] não está mostrando o game.

O brother também explicou seu posicionamento a Gabriel Santana e Marvvila enquanto conversavam na cozinha:

- Lembra no Jogo da Discórdia que ela falou para mim que eu sou a maior decepção? Ela falou: Estou te falando que você é minha maior decepção, mas meu voto não vai em você. Ela mesma falou isso. É meio contraditório falar que eu sou a maior contradição e também não votar em mim. Passou, a Lari voltou e trouxe a informação de quem tem pessoas que não estão movimentando o game, não estão nem aparecendo, e ela era uma delas. Na hora, eu não me vejo votando na Aline. Cabe a mim fazer uma escolha.

Assim que cada um dos emparedados terminou de fazer sua defesa na transmissão ao vivo, Domitila comemorou o fato de não ter ido à 11ª berlinda.

- A primeira vez que eu não vou para o Paredão em um mês e meio.

Porém, duas sisters que estão disputando o paredão pela primeira vez não gostaram do comentário e alfinetaram a ativista.

- Aproveita, disse Aline Wirley.

- Aproveita, porque você vai no próximo, disparou Bruna Griphao.

Domitila decidiu sentar para conversar com Aline, pois sentiu que as duas se afastaram e gostaria de esclarecer alguns pontos. A cantora confessou que ficou chateada com as falas da ativista sobre Larissa, que fora m expostas pela sister ao voltar para a casa mais vigiada do Brasil.

- O movimento do empoderamento feminino é um movimento muito sério, ele precisa ser ativo, ele precisa ser feito nas pequenas coisas. E a gente tem obrigação, quando a gente levanta uma bandeira, de se auto cuidar, se auto responsabilizar. [...] Isso, pra mim, é muito esquisito e me decepciona, explica Aline.

- Eu tenho completa consciência que eu tive falas errôneas. Eu errei, isso eu não vou defender nem justificar, respondeu Domitila.

- Pra mim, é muito triste trocar essa ideia contigo. É triste de mulher pra mulher, nesse lugar. É triste ouvir o que a Lari trouxe, com falas muito nada a ver, sem noção mesmo. E isso não combina com a mulher que se posiciona ali e me traz o tempo todo sobre um movimento de empoderamento, explicou Aline.

A Miss Alemanha mais uma vez afirmou que reconhece seu erro.

- É por isso que mesmo já tendo passado o Paredão, mesmo tudo, quando eu vi você vindo pra cá eu senti a necessidade de chegar e falar. Porque, pra mim, é uma forma também de honrar o que existiu nesse momento, independente de altos e baixos.

Por outro lado, Larissa chorou no quarto por conta do discurso feito por Ricardo ao tentar imunizar Domitila. O brother destacou em sua fala que a aliada cometeu erros, mas reconheceu.

- Tenho medo de até eu estar sendo errada nisso, entendeu? Até nisso eu estou errada. Medo de eu estar, como que eu vou dizer, sentindo algo que eu não precisava sentir.