Drake cancelou show no Brasil por não render dinheiro e achar o público desanimado

Vacilão? Drake causou a fúria dos brasileiros no último domingo, dia 26, por cancelar a sua apresentação no Lollapalooza 2023 horas antes de subir ao palco. No primeiro momento, a organização do festival informou que o cantor canadense teve um problema, contudo, horas antes, ele foi visto rindo à beça em uma boate em Miami, nos Estados Unidos. Agora, de acordo com o jornal Metrópoles, o motivo de sua desistência é muito mais complexa, pois o rapper não estaria animado com o público brasileiro.

Segundo fontes do veículo, Drake acredita que a galera sul-americana é apenas uma pequena parcela de seus rendimentos, sendo assim, se apresentar no Brasil não rende muito dinheiro a ele - em comparação com os shows que faz na Europa e nos Estados Unidos. Contudo, vale lembrar que o cachê do cantor foi o maior do Lollapalooza: quatro milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais.

Além disso, o artista estaria cansado da pressão dos fãs brasileiros. Ele acredita que o público cria muita expectativa em torno de sua apresentações, esperando pirotecnias, enquanto nas performances em solos norte-americanos ele sobe ao palco sozinho e sem efeitos especiais.

E não parou por aí! Outro motivo que teria feito Drake não querer vir para o Brasil foi a falta de ânimo dos fãs. Oi? Pois é! Ao que parece, ele ficou traumatizado com a reação desanimada dos fãs no Rock in Rio e ainda criticou as pessoas que cantam suas letras com o inglês errado.

Na web, os internautas não perdoaram a atitude do cantor e soltaram o verbo:

Acho ele podre, não tem um respeito pelos fãs? não só os brasileiros, mas todos! Chegar no dia do evento e fazer isso? Que isso? nunca gostei.

Todo mundo sabe que ele não gosta do Brasil, não sei porque inventam de chamar ele ainda.

Eita!