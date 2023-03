Participante do The Wall, do Domingão com Huck, morre dias após gravação do programa

27/03/2023 | 10:10



Luciano Huck emocionou o público durante o Domingão com Huck do último domingo, dia 26. Ao apresentar o quadro The Wall, Huck revelou que o participante da semana morreu poucos dias após gravar o programa. A produção chegou a falar com a família sobre a possibilidade de não televisionar o episódio, mas os familiares viram a oportunidade como uma forma de homenagear o rapaz.

Jhonatan Wiliantan da Silva foi acompanhado do marido, Daniel Rocha Braz. O casal tinha uma emocionante história. Eles decidiram adotar cinco crianças de uma vez, já que elas eram irmãs e eles não queriam separar a família.

Em fevereiro de 2022, os dois conquistaram a guarda dos pequenos, quatro meninos e uma menina. Com isso, eles tinham o sonho de comprar uma casa própria e um carro e acabaram deixando o programa com 73 mil reais.

No entanto, poucos dias depois, no dia 4 de março, Jhonatan foi diagnosticado com dengue hemorrágica e não resistiu. Durante o programa, Luciano lamentou:

- Como acabaram de ver na cartela final, o Jhonatan nos deixou. Gravamos o The Wall há algumas semanas e, pouco depois, recebemos a notícia que ele faleceu de dengue hemorrágica. É muito, muito, muito triste essa notícia. [...] A gente ficou na dúvida se exibia esse episódio. Ligamos para o Daniel e perguntamos se ele queria que fosse ao ar. Ele disse 'sim', que era uma firma de honrar a memória do Jhonatan.