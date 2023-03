Charge do dia

Seri



27/03/2023 | 10:14



“Se tivéssemos condições, não teríamos corrido para morar aqui”, afirma Rosilene Lima de Oliveira, de 50 anos. Moradora de São Bernardo, ela mora na beira da aniversariante do dia, a Represa Billings, que completa hoje 98 anos. Há quase duas décadas construindo sua residência no local, Rosilene deve ser beneficiada com um novo projeto de habitação do governo estadual, que planeja retirar cerca de 25 mil famílias de áreas de risco geológico e hidrológico do manancial. Este é um entre tantos projetos que visam projetar um futuro melhor para a represa quase centenária.

Um dos principais mananciais da Região Metropolitana, o reservatório Billings foi criado inicialmente para a produção de energia elétrica para São Paulo, em 27 de março de 1925. De autoria do engenheiro norte-americano Asa White Kenney Billings, o projeto seria feito pela empresa Light, por meio da usina Henry Borden, no município de Cubatão. Hoje, porém, a represa possui múltiplos usos, como lazer, esporte e pesca, inclusive no Grande ABC.