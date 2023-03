Região têm 538 vagas de trabalho em aberto; veja as oportunidades

Da Redação



27/03/2023 | 09:51



Os centros públicos do Grande ABC oferecem nesta semana 538 oportunidades de emprego. São Bernardo é a cidade da região que tem a maior disponibilidade, com 226 vagas. Em seguida aparecem Mauá, com 146, Santo André (97), Diadema (46) e Ribeirão Pires (26). Os demais municípios não divulgaram.



Em São Bernardo, o maior número é para auxiliar de limpeza (40), seguido por controlador de acesso e operador de guincho e operador de telemarketing, todas as opções com 20 vagas. Os interessados devem procurar a CTR (Central de Trabalho e Renda da Prefeitura).



Em Mauá, trabalhadores em busca de recolocação profissional podem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda). Entre as diversas funções disponíveis estão auxiliar de limpeza (inclusive PCD), auxiliar operacional de logística, caldeireiro montador, costureira em geral, motorista de caminhão e serralheiro.



Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Em Santo André, o atendimento é na Prefeitura. O espaço tem 50 vagas para operador de telemarketing PCD. Outros destaques são para costureiros, com 17 oportunidades, e 18 para instalador e reparador de cabos telefônicos.