Homem é morto durante jogo de várzea em Santo André

Artur Rodrigues



27/03/2023 | 09:01



Um homem identificado como Geraldo Marco Aurelio de Oliveira, de 49 anos, foi assassinado no final da manhã do último domingo (26) no estádio Arena Jardim Irene, em Santo André, durante uma partida de várzea entre o time do bairro e a equipe da Vila Junqueira. O crime ocorreu por volta das 12h30.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo delegado Luiz José Polastre, da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santo André, Geraldo estava sentado na arquibancada acompanhando o jogo, quando dois indivíduos em uma motocicleta preta modelo NX/Falcon chegaram ao local. O garupa, não identificado, desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao estádio para realizar os primeiros socorros, mas a vítima já estava morta.



Membros do Instituto de Criminalística de Santo André compareceram ao local para o exame de perícia. Foram recolhidos dois tijolos deflagrados pelos tiros e projéteis de arma de fogo calibre 9mm. Também foram recolhidas amostras de sangue, que, segundo o boletim, devem pertecer à vítima. O celular de Geraldo foi apreendido para investigação.



Três testemunhas do assassinato foram encaminhadas à delegacia, Eles prestou depoimento 6º DP (Distrito Policial) de Santo André. O Diário tentou contato com familiares da vítima, mas sem sucesso.



A polícia teve acesso às câmeras de segurança próximas ao local do crime, mas nenhuma delas gravou o homicídio. O local foi isolado para a realização do exame perinecroscópico, feito para registrar onde o corpo foi encontrado e quais ferimentos externos foram registrados. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico. Por enquanto, não há informações sobre o que motivou o crime contra Oliveira. O caso segue em investigação.