China: lucro industrial tem queda de 22,9% na comparação anual do 1º bimestre de 2023

27/03/2023 | 08:44



O lucro industrial da China sofreu uma queda de 22,9% no primeiro bimestre de 2023 ante igual período de 2022, informou nesta segunda-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês), ressaltando as consequências persistentes da política de "covid zero", que prejudicaram a demanda. O resultado mostra uma forte aceleração da queda, em comparação com o recuo de 4% visto em todo o ano de 2022.

Segundo o NBS, as empresas estatais chineses tiveram redução de 17,5% no lucro do período de dois meses. Empresas estrangeiras apresentaram declínio maior, de 35,7%, seguidas de empresas privadas, com baixa de 19,9% no lucro.

Já o lucro do setor manufatureiro da China caiu 32,6% no primeiro bimestre. Os dois principais contribuintes para o declínio geral do lucro industrial foram as indústrias de matérias-primas e de fabricação de equipamentos, de acordo com o NBS.

O NBS prevê que o lucro industrial deverá subir gradualmente, à medida que a demanda do mercado se recuperar. Fonte: Dow Jones Newswires.