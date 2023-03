Marcelo Oliveira vai até Brasília em busca de R$ 500 milhões para obras em Mauá

Wilson Moço



27/03/2023 | 06:04



Chefe do Executivo de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) estará em Brasília na terça e quarta-feira – ao longo da semana ocorre a Marcha dos Prefeitos – para percorrer ministérios e apresentar demandas na área de infraestrutura cujo valor final deverá ser em torno de R$ 500 milhões. O petista levará também pedidos para reforçar a rede municipal de saúde, como a inserção do município no programa Mais Médicos, relançado recentemente pelo governo federal, e liberação de verbas para instalação de unidades de saúde, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o centro de referência de atendimento à mulher, entre outros equipamentos.

Com relação às intervenções em infraestrutura, Marcelo Oliveira citou construção de viaduto para ligar as avenidas Barão de Mauá e Castelo Branco, urbanização do Jardim Pajuçara e obras para requalificar e melhorar a área de entrada do Jardim Zaíra, o que envolveu o estudo detalhado da bacia do córrego que desemboca no Rio Tamanduateí. O prefeito, que falou sobre a ida a Brasília e as demandas que pretende apresentar durante início da construção da UBS São João, não deu maiores detalhes sobre os projetos.



“Mês que vem nós devemos começar a fazer o estudo topográfico da área do Jardim Pajuçara para depois fazer a urbanização, que deverá custar em torno de R$ 200 milhões. Na lista de demandas que vou apresentar tem também a construção de viaduto na entrada do Zaíra, obra que vai ajudar muito na questão da mobilidade urbana, em especial para os ônibus, porque poderemos eliminar o semáforo na entrada do bairro e agilizar o tráfego, região que também receberá outras intervenções, como no córrego. Somadas, as três devem chegar a R$ 500 milhões, aproximadamente”, disse o chefe do Executivo.



NARDINI

Marcelo Oliveira mostra otimismo com relação à liberação de R$ 23 milhões por parte do governo federal, recurso que será destinado à reforma de um andar inteiro do Hospital Nardini, provavelmente o segundo. Segundo ele, a administração trabalha para recuperar verba que já deveria ter sido usada pelo município. “O pedido está no Ministério da Saúde e depende apenas de uma análise. Assim que for feita e recebermos o sinal verde daremos início à licitação. Não tem prazo, mas acredito que esteja bem próximo.”



O prefeito também planeja conseguir recursos para retirar o setor administrativo de dentro do hospital e instalar em outro espaço, movimento que permitiria à administração ampliar a quantidade de leitos, pois, segundo ele, “a demanda é enorme”. “Nossa média de atendimento nas quatro UPAs era de 350 a 360 pessoas por dia, e agora fica entre 520 e 530”.