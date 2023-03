Skank conta com participação de Milton Nascimento em último show da carreira

26/03/2023 | 21:47



O último show do Skank acontece neste domingo, 26, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com mais de 30 décadas de carreira, a banda que vai deixar os palcos contará com a presença de Milton Nascimento no palco.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, Milton comentou sobre a possibilidade de voltar a cantar diante do público depois que fez sua própria despedida dos palcos no mesmo estádio.

"Eles me convidaram para cantar aqui. Aí eu falei: outra vez no Mineirão? É muito lindo aquilo lá! Cantar com eles é uma felicidade", disse.

O último show do Skank teve início por volta das 19 horas deste domingo.