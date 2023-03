The Rose cativa público de todas as idades no Lollapalooza em estreia sul-coreana

26/03/2023 | 19:36



A banda The Rose embalou o Lollapalooza Brasil no final da tarde deste domingo, 26. Com músicas animadas e muita simpatia, o grupo foi recebido calorosamente pelo público no palco Adidas.

Além da plateia, o calor vinha principalmente do sol, que obrigou o guitarrista e vocalista Kim Woo-sung a tirar a camisa no meio da apresentação.

Por ser uma típica boy band, como One Direction ou Jonas Brothers, quando se despiu, o artista recebeu gritos das fãs, que puxavam o coro: "Lindo! Tesão! Bonito e gostosão!."

Seu parceiro de palco, Dojoon, que estava no piano, também notou a afobação de todos, e decidiu engajar um momento descontraído. "Ei, sexy, está com calor?"

A banda, que entrou no line-up do Lolla após a desistência de Omar Apollo, abriu o show com Cure, um de seus sucessos. Eles haviam vindo ao Brasil em dezembro, quando cantaram no Espaço Unimed.

Muito simpáticos, os quatro músicos se apresentaram aos brasileiros dizendo seus nomes, acenando com a mão e deixando um "prazer em conhecê-los". Tudo em inglês.

"Levamos sete anos para chegar aqui e cantar para uma plateia desse tamanho", disse Dojoon.

Quem pensa que o público reunido na frente do palco era composto apenas por jovens fãs de K-Pop está enganado. Em uma hora de som, o The Rose foi capaz de contagiar pessoas de gerações completamente diferentes.

"Eu não conhecia a banda. Estava no show dos Paralamas do Sucesso e quando vi o pessoal vindo pra cá, eu segui. Adorei. A banda é muito boa, música linda, um pessoal lindo", comentou Rui Tiago, de 67 anos, aposentado que veio sozinho de Raposo, Minas Gerais, para curtir o Lollapalooza. "Estou vindo desde sexta-feira. Não canso, adoro. Adoro carnaval, Rock in Rio... Vou em tudo."

Mas é claro que os mais novos também estavam presentes. Grandes fãs dos sul-coreanos, as estudantes Evellyn Torres e Letícia Oliveira, ambas de 21 anos, ficaram na grade durante o show e seguraram uma rosa na mão.

"Eles lançaram um álbum recentemente, Heal, e você basicamente chora o álbum inteiro. São incríveis como pessoas, por toda a mensagem que passam, e a música é muito profunda", analisou Evellyn.

De fato, a essência das letras é um ponto de destaque no trabalho do grupo. Eles mesmos fizeram questão de comentar isso durante o show, dizendo que música é para sentir, e esse é o jeito deles de mostrar isso. "Caso vocês sintam o que a gente sentiu, vocês terão as ferramentas pra isso com as músicas", falou Woo-sung

O lançamento mais recente se chama, em português, "cura", e deixa claro o objetivo das canções: transmitir uma mensagem positiva.

"Eu gosto do som, porque eles têm uma pegada mais indie rock - e convenhamos que o que vem da Coreia geralmente é mais pop. E a mensagem, claro, porque o mais legal das bandas coreanas são as mensagens que eles passam", disse a publicitária Camila Ramos, de 33 anos.

Ela, que conhece a banda há sete anos, ou seja, desde o início da formação do grupo, afirmou que veio neste domingo ao Lolla somente para ver a performance de The Rose.

Depois de fazerem o povo sair do chão e cantar alto com diversas canções - destaque para Yes e She's In The Rain -, a banda asiática agradeceu muito e se despediu com o clássico e aparentemente sincero "Brasil, amamos vocês".

Os fãs claro, se pudessem responderiam "nós também", especialmente depois deles jogarem as toalhas molhadas de suor e camisa usada pra a plateia. "Eu vou morrer", se ouvia da multidão.