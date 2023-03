Tensão entre Indonésia e Israel faz Fifa adiar chaveamento do Mundial Sub-20

26/03/2023 | 18:39



A Fifa decidiu adiar o sorteio do Mundial Sub-20 de Futebol Masculino após observar o crescimento da tensão entre Indonésia, país-sede do evento, e Israel, que terá sua seleção entre as participantes. O chaveamento deveria acontecer na próxima sexta-feira, mas posicionamentos de figuras públicas, assim como de parte da sociedade do país transcontinental, fizeram a entidade dar um passo para trás. O adiamento foi anunciado pela Federação de Futebol da Indonésia, neste domingo, e a Fifa ainda não se pronunciou oficialmente.

Nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, a Indonésia apoia a Palestina no centenário conflito com Israel. Ao longo da última semana, Wayan Koster, governador de Bali, onde está localizado um dos seis estádios que serão utilizados no Mundial, pediu que a seleção israelense fosse impedida de disputar a competição. Além disso, grupos islâmicos conservadores organizaram protestos na capital Jacarta e fizeram coro ao pedido de banimento.

A disputa do Mundial Sub-20 está marcada para o período entre 20 de maio e 11 de junho, com a participação de 24 seleções. Originalmente, a competição seria disputada em 2021, mas foi adiada por causa da pandemia de covid-19. A Indonésia foi escolhida como sede em 2019 e aceitou os critérios apresentados pela Fifa para receber o evento.

Israel conseguiu a vaga para disputar o torneio ao alcançar as semifinais do Campeonato Europeu Sub-19. Depois, foi ainda mais longe e chegou também à final, mas perdeu o título para a Inglaterra. Caso a Indonésia não resolva a situação referente à participação dos israelenses, a federação de futebol do país corre o risco de ser suspensa pela Fifa e perder o direito de disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A responsabilidade de contornar o cenário conturbado passa pelas mãos de Erick Thohir, presidente da Federação Indonésia de Futebol, acionista do Philadelphia 76ers e ex-presidente da Inter de Milão.

O Brasil, campeão sul-americano sob o comando de Ramon Menezes, está entre as seleções que irão disputar o Mundial Sub-20l. Ramon viveu um breve período interino da seleção principal, enquanto a CBF não define o substituto de Tite, mas voltará ao comando da equipe de base.