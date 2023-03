Nos pênaltis, Tigre vence Leão e leva Taça Independência

Da Redação com FPF



26/03/2023 | 18:29



O São Bernardo é o campeão da Taça Independência! Na tarde deste domingo (26), o time recebeu o Mirassol, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, e empatou sem gols no tempo normal.

Na decisão por pênaltis, venceu por 4 a 2 e ficou com o título. O título coroa a excelente campanha do São Bernardo durante a competição. O time teve a segunda melhor campanha geral, com 26 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 28. Caiu nas quartas de final, justamente para o time alviverde, com derrota por 1 a 0.

Ao entrar na disputa pela Taça Independência, o Tigre venceu a Inter de Limeira por 1 a 0 e seguiu para disputa da final da competição.

No tempo normal, São Bernardo e Mirassol tiveram inúmeras chances de gol, no entanto, a pontaria dos jogadores não estava calibrada na tarde deste domingo. Apesar de a torcida do Tigre empurrar, o jogo terminou sem gols.

EMOÇÃO

A emoção da final chegou após o apito final. Nos pênaltis, Léo Jabá, Eduardo Diniz, Henrique Lordelo e Fernando Neto fizeram os gols do São Bernardo, enquanto João Carlos errou a segunda cobrança. Do lado do Mirassol, Gabriel e Chico converteram, mas Kauan e Reniê perderam a primeira e quarta cobranças, respectivamente.

Agora, os dois times se concentram para o Campeonato Brasileiro. O São Bernardo está na Série C, que tem início previsto para 2 de maio.

O primeiro desafio será o Remo, em casa. Já o Mirassol está na Série B, que começa em 15 de abril. Na primeira rodada, o time paulista enfrenta a Chapecoense, em casa.