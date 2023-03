CR7 faz 2 e Portugal goleia Luxemburgo nas Eliminatórias da Eurocopa; Itália também vence

26/03/2023 | 17:52



Novo treinador, vida nova para Portugal. Em seu segundo jogo sob o comando de Roberto Martínez, a seleção portuguesa goleou Luxemburgo por 6 a 0 neste domingo, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo, que voltou a se firmar como titular, após ser preterido em jogos decisivos da Copa do Mundo com Fernando Santos. Ainda pela segunda rodada das Eliminatórias da Eurocopa, a Itália venceu Malta por 2 a 0.

O primeiro tempo de Portugal foi inspirador. Contra a sua maior vítima entre as seleções, Cristiano Ronaldo foi logo fazendo dois dos quatro gols da equipe, que confirmou três pontos com extrema facilidade, fazendo jus ao esquema ofensivo de Martínez. João Félix e Bernardo Silva também marcaram na etapa inicial e colocaram 4 a 0 no marcador.

No segundo tempo, o jogo caiu muito de produção. Portugal claramente tirou o pé e se poupou. No entanto, os jogadores seguiram procurando Cristiano Ronaldo, que foi ovacionado quando deixou o campo para dar lugar a Gonçalo Ramos. O atacante deu "drible da vaca" e foi responsável pelas principais chances de gol.

Otávio, brasileiro naturalizado português, e Rafael Leão fecharam a goleada. O ex-jogador do Inter fez 5 a 0, enquanto seu companheiro de equipe decretou o triunfo. O resultado só não foi maior porque Rafael Leão desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro de Luxemburgo.

Com a vitória, Portugal chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo J. Eslováquia, que derrotou a Bósnia por 2 a 0, assumiu o segundo lugar, com quatro, contra três do seu adversário.

Ainda neste domingo, a Itália desencantou na competição, após estrear com derrota frente à Inglaterra, ao fazer 2 a 0 sobre Malta. Assim como ocorreu com Portugal, o jogo foi resolvido no primeiro tempo, com gols de Mateo Retegui e Matteo Pessina.

A Itália chegou aos três pontos, assim como a Macedônia do Norte. Com 100% de aproveitamento, a Inglaterra lidera o Grupo C. Pelo Grupo H, a Finlândia derrotou a Irlanda do Norte por 1 a 0 e chegou aos mesmos três pontos do próprio rival e de Cazaquistão e Dinamarca. A Eslovênia lidera, com seis.