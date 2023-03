Famosos demonstram apoio às atrizes de caso Marcius Melhem

26/03/2023 | 17:02



Desde a entrevista que o portal Metrópoles divulgou na sexta-feira, 24, com as atrizes, atores e diretores da Globo, sobre o caso Marcius Melhem, muitos famosos têm demonstrado apoio aos colegas de profissão. Usando as redes sociais e com a hashtag #umaporsegundo, personalidades como Camila Pitanga, Maíra Azevedo, Leandra Leal, Clarice Falcão, Paloma Bernardi e Veronica Debom publicaram sobre o caso.

"Quando falamos de assédio, nunca podemos reduzir a um caso isolado. Eu me solidarizo com as dores dessas mulheres", disse a atriz Leandra Leal.

Já a também atriz e cantora Clarice Falcão tuitou: "Tristeza imensa de ver as coisas pelas quais essas mulheres fantásticas passaram #umaporsegundo."

Maíra Azevedo postou em seu perfil do Twitter: "Poderia ser qualquer uma de nós porque sempre é uma de nós. Machuca ler, causa uma angústia porque está sempre tão perto da gente #UmaPorSegundo."

O ator José de Abreu também participou da hashtag no Twitter: "Não consegui dormir de tanta dor depois de assistir. Conheço várias, tinha até a filha da Luciana! Nossas filhas passam(ram) por isso... Nossas netas não passarão! . O normal não pode ser a dor."

Ele também fez uma publicação em seu perfil no Instagram.

A atriz Paloma Bernardi também se pronunciou nas redes. "São muitas as mulheres que sofrem ou sofreram assédio e isso só vai mudar quando encararmos esse problema", escreveu ela.

Camila Pitanga compartilhou um longo texto onde expõe sobre como é difícil falar sobre o assunto e demonstrou todo apoio às mulheres. "A todas que sofreram e sofrem com as diversas formas de assédio, eu me solidarizo profundamente. Essa coragem de todas vocês em encarar esse problema é uma forma de fazer justiça", dizia um trecho da publicação.