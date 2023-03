Igor Rickli exalta força do filho ao lidar com ausência da mãe, Aline Wirley, confinada no BBB23

26/03/2023 | 16:11



Emocionante! Igor Rickli usou as redes sociais para falar do filho, Antônio, e a força do menino com a ausência da mãe, Aline Wirley, que está confinada na casa mais vigiada do Brasil.

O ator postou um carrossel de fotos com o herdeiro, e disse que ele está sendo muito parceiro:

Esse garotinho tem sido tão, mas tão parceiro? Tá segurando legal a barra de ficar sem a mãe por todo esse tempo, principalmente agora que a saudade tá REALMENTE apertando. As vezes até me assusto com a maturidade dele, com as palavras que ele escolhe e com a habilidade (igualzinho a Aline) de deixar tudo mais leve. É só um molecão de 8 anos, mas já saca tanta coisa e sabe muito bem o que quer e o que não quer?

Em seguida, Igor afirmou que é por ele que procura se curar diariamente:

E É POR ELE que eu procuro me curar diariamente? Porque vejo como me observa e copia os meus passos e todo meu cuidado é pra que absorva só o meu melhor. É POR ELE que olho pra minha ignorância, prepotência, arrogância e decido todos os dias melhorar, aprender, evoluir pra não passar nada ruim adiante. Pra que acabe em mim os traços antigos que não nos servem mais e ele cresça saudável em todos os níveis.

O ator então encerrou:

Te Desejo muita sabedoria na sua caminha meu bichinho? Que você seja livre e consciente e que carregue sempre essa explosão de amor no teu peito. Agradeço TODO SANTO DIA a sorte de ser teu pai!