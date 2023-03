Hadson Nery teria se envolvido em acidente de carro

26/03/2023 | 16:11



Segundo o Metrópoles, o ex-BBB Hadson Nery se envolveu em um acidente de carro na madrugada deste domingo, dia 26. O influenciador estava junto com outros amigos na hora do acidente, segundo o portal.

Enquanto passavam pela Avenida 23 de Maio, em São Paulo em uma Porsche, veículo de luxo avaliado em 1,5 milhão de reais, um dos amigos do influenciador perdeu o controle do carro e causou a colisão.

Segundo fontes, Hadson estava no banco do passageiro. A lateral do automóvel foi parcialmente destruída e, até o momento, não houve pronunciamento oficial do ex-brother.