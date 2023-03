Verdade? Naldo faz música sobre ser taxado de mentiroso e vai lançar em show gratuito no Rio de Janeiro

26/03/2023 | 16:11



Dessa vez é verdade mesmo! Em entrevista para o jornal Extra, Naldo Benny, anunciou que fez uma nova música, chamada Pega Na Mentira, para ironizar os memes e a má fama de mentiroso.

O cantor que está sempre contando histórias mirabolantes de como conhece e vive situações com celebridades mundialmente conhecidas, acabou sendo protagonista de muitas piadas e brincadeiras na internet.

Mais recentemente os internautas o colocaram sob os holofotes novamente após ele dizer que Gisele Bündchen teria escolhido passar o carnaval na Sapucaí porque ele mesmo a teria convencido.

Apesar de assumir chateação, o artista vai aproveitar para surfar na onda da brincadeira sem levar a sério demais.

- Fiquei chateado quando as pessoas quiseram colocar as minhas verdades, as minhas conquistas, como mentiras. Mas fiz do limão uma limonada e estou rindo de tudo isso. Estou lançando Pega na mentira, no dia 1º de abril, com um show gratuito no Parque Madureira, no Rio, revela.

A canção ainda conta com a colaboração de sua filha, Maria Victória, de apenas oito anos de idade.

- Ela tem uma veia artística grande, vinda de mim, da mãe [Ellen Cardozo, Moranguinho]. Ela agora começou a escrever ela mesma as músicas dela e acho que será um caminho natural. Mas só o futuro irá dizer", disse.

O músico, de fato, já compartilhou momentos bem legais com grandes estrelas como Chris Brown e até Will Smith, com quem cantou e dançou durante um evento em Ipanema, no Rio de Janeiro.