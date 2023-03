Letícia Cazarré celebra nove meses de Maria Guilhermina com melhora em quadro de internação

26/03/2023 | 16:11



Boas notícias! Letícia Cazarré usou sua conta no Instagram para anunciar uma melhora no quadro de internação da sua filha mais nova, Maria Guilhermina.

A jornalista, que tem mais quatro filhos com o ator Juliano Cazarré, tem postado frequentemente algumas informações sobre os procedimentos e exames pelos quais a bebê tem passado desde que precisou trocar a cânula de traqueostomia na última quarta-feira, dia 15.

Diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara que compromete seus pulmões, a criança tem enfrentado diversas cirurgias seguida de longas estadias no hospital. A princípio o processo seria simples e logo ela poderia voltar para casa com seus pais, mas houveram complicações. A criança completou nove meses no último sábado, dia 25.

Dez dias de internação. Até aqui, teve: muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muita oração, muitos exames, nebulizações, remédios, visitas médicas de muitas especialidades, muitas injeções, teve desidratação, infecção, convulsão? mas teve também muito chamego e agora, finalmente, muitos sorrisos! A intensidade de tudo é grande, e no meio disso ainda teve comemoração de 9 meses, uma grande vitória! Maria Guilhermina está bem melhor, graças a Deus, e em breve a gente vai poder levá-la para casa de novo. Obrigada pelas orações e missas, meus queridos, vocês não fazem ideia do quanto nós devemos à fé de vocês. Beijos da família Cazarré.