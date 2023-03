Fred se emociona após ganhar presente do filho, Cris; confira o momento fofíssimo

26/03/2023 | 16:11



Alerta de fofura! Fred Desimpedidos saiu do BBB23, e está aproveitando cada minuto ao lado do filho Cris, carinhosamente chamado de neneco.

Em suas redes sociais, ele postou um vídeo fofíssimo em que apareceu ganhando um presente do bebê. Com o uniforme completo do Palmeiras, Cris, entregou uma sacola do time alviverde ao pai com uma camiseta dentro.

Fred contou que sonhou com esse momento dentro do BBB! Então fizemos acontecer, ele merece, escreveu a equipe do influenciador.

Na gravação, Fred ainda cantou uma música do Palmeiras, e foi pego de surpresa com o herdeiro beijando o escudo do time. Pai babão, né?!