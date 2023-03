Charge do dia

Seri



26/03/2023 | 15:35



Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB), pretende encerrar as atividades do clube Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, localizado na Avenida Presidente Kennedy, para a construção de um parque linear.

Embora o Paço ainda não tenha apresentado publicamente o projeto do novo parque, o Diário teve acesso a informações sobre a proposta de Auricchio. A implantação do novo espaço deve compreender as áreas da garagem municipal, do Cise (Centro de Educação e Saúde da Terceira Idade) João Castaldelli, do Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, da sede da Abrev e do Parque Cidade das Crianças. A reportagem também apurou que a licitação das obras está marcada para o dia 15 de junho, fato que não é mostrado no portal de licitações da Prefeitura. Na sessão da Câmara na última terça-feira (21), o líder do governo Auricchio, Gilberto Costa (Avante), admitiu a existência de projeto para construção de um parque no local.