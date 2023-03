Saka decide, Inglaterra faz 2 a 0 na Ucrânia e segue 100% nas Eliminatórias para Euro

26/03/2023 | 15:07



A Inglaterra conseguiu um início de campanha irretocável nas Eliminatórias para a Eurocopa. Jogando em Wembley, em Londres, o time da casa venceu a Ucrânia neste domingo por 2 a 0, com atuação decisiva de Bukayo Saka, que marcou um gol e deu assistência para Harry Kane no outro.

Este é o segundo jogo do time de Gareth Southgate na competição e 100% de aproveitamento. Na estreia na última quinta-feira, os ingleses haviam estreado com vitória por 2 a 1 sobre a Itália. A partida foi a estreia da Ucrânia na competição. As seleções estão lutando por duas vagas no Grupo C. Neste domingo, a Inglaterra teve desfalque de Phil Foden. O jogador do Manchester City está com apendicite e foi encaminhado para fazer cirurgia.

Os primeiros minutos de jogo foram bastante travados, com poucas chances claras de gol. A Inglaterra tentou alguns levantamentos na área, mas que não surtiram efeito, enquanto a melhor chance ucraniana havia sido em um lance com impedimento.

Para mudar a história do jogo, Bukayo Saka desequilibrou. Primeiro, o jogador do Arsenal fez jogada na direita e cruzou para Harry Kane escorar e abrir o placar aos 37 minutos. Três minutos mais tarde, o ponta recebeu de Henderson, dominou girando e acertou um lindo chute de fora da área para fazer 2 a 0. No segundo tempo, os ingleses tiveram controle da partida, com mais posse de bola e a Ucrânia praticamente não levou perigo aos donos da casa. O placar permaneceu 2 a 0.

De manhã neste domingo, a Dinamarca sofreu uma virada surpreendente do Casaquistão nos minutos finais. Com dois gols de Højlund, a Dinamarca foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. No segundo tempo, os casaques marcaram aos 28, 41 e 44 para virar o jogo. Os gols foram de Zaynutdinov, Tagybergen e Aimbetov.

A Islândia teve vida fácil para bater Lichtenstein por goleada de 7 a 0 neste sábado. Somente no primeiro tempo, o time da Islândia construiu vantagem de três gols e marcou mais quatro vezes na etapa final. No mesmo horário, a Eslovênia venceu San Marino por 2 a 0.