Joelma revela nunca ter confiado no pai, mas ressalta perdão: - Se guardar rancor o mal fica dentro de você e o bem sai

26/03/2023 | 14:11



Em entrevista para Otaviano Costa, Joelma, ex-banda Calypso, agora em carreira solo, falou sobre sua infância difícil, carreira profissional, vida amorosa e o futuro, confessando querer voltar para o Pará, sua terra natal.

A cantora ainda conversou sobre o relacionamento conturbado que tem com o seu pai, José Benahum Mendes, que praticava violência doméstica contra ela e sua mãe quando ela era criança. A fé e a busca por Deus foi o que a ajudou a perdoar.

- Eu só conseguia me abrir para Deus, desde criança. Eu sempre tinha as respostas. E, quando eu não escutava aquela voz, eu me dava mal. Aprendi a conversar com Deus desde criança porque eu não confiava no meu pai. Eu criei esse hábito. Eu perdi perdão para ele, eu não o via desde os oito anos de idade, eu tinha um sentimento ruim por ele e isso me incomodava. Porque pra mim, se você guarda mágoa, rancor, o mal fica dentro de você e o bem sai.

Apesar de ter vivido momentos de muita tristeza e dificuldade, a rainha do tecnobrega sente saudades de quando morava no Pará e do contato que tinha com a natureza.

- A minha piscina era o rio Amazonas, eu era rica. Eu não tinha quase nada e era a pessoa mais feliz. do mundo.

Após refletir sobre a superação, a artista ainda relembrou as recentes crises de saúde que enfrentou após pegar coronavírus cinco vezes, foi a doença que a deixou muito inchada, explica, ressaltando que ainda está lidando com as sequelas.

- Eu perdi toda a minha musculatura e agora estou tentando me recuperar.

Sobre o futuro, Joelma que não frequenta tanto o Estado em que nasceu por uma questão de distância diz que quando se aposentar vai querer retornar para sua casa. - É para lá que eu vou, no meio do mato.