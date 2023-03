Príncipe Andrew, irmão de Rei Charles III, tem planos de lançar autobiografia, diz fontes

26/03/2023 | 14:11



Mais um dia de polêmicas na Família Real Britânica! De acordo com amigos de Príncipe Andrew, o monarca quer seguir os passos de Príncipe Harry e lançar uma autobiografia. Entretanto, segundo o The Sun, colegas do irmão de Rei Charles III já aconselharam o membro real a evitar passar vergonha...

Fontes próximas ao Príncipe acreditam que a ideia de escrever uma biografia bombástica seja uma tentativa de reverter as polêmicas geradas após o caso de escândalo seuxal e conexão com o bilionário Jeffrey Epstein que o monarca Andrew foi relacionado. Vale lembrar que o filho mais novo de Elizabeth foi acusado de abusar de uma menor de idade.

Segundo fontes, a autora escolhida para produzir a obra seria Daphne Barak, famosas pelas biografias de Amy Winehouse e da ex-primeira ministra paquistanesa Benazir Bhutto. Entretanto, fontes do mercado literário indicam que ela já está trabalhando em outro projeto relacionado à coroa inglesa.