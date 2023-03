Viviane Araújo comemora chegada dos 48 anos de idade e agradece pela família: Meu maior presente

26/03/2023 | 14:10



Viviane Araújo está completou 48 anos de idade no último sábado, dia 25 e aproveitou a data especial para compartilhar um clique com a sua família, curtindo um dia tranquilo ao lado do marido, Guilherme Militão, e do filho de seis meses de idade, Joaquim.

A musa das passarelas, que chegou a fazer um tratamento para engravidar, alega ter conquistado tudo na vida agora que conseguiu constituir um lar com tanto amor e realizar o sonho de ser mãe.

Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obrigada pela linda família que me destes, Senhor! Meu presente de Deus!

A foto ainda contou com algumas dedicatórias de celebridades, como Ivete Sangalo, que comentou: um beijo bem lindo em você, Vivi. E também de Gretchen: Parabéns minha linda, eu sei o quanto você sonhou com esse momento.