Raphael Veiga destaca falta de entrosamento brasileiro, mas mantém foco para nova convocação

26/03/2023 | 13:12



Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, a estreia do meio-campista Raphael Veiga pelo Brasil não foi a partida dos sonhos. Ao entrar em campo aos 20 minutos do segundo tempo, não houve muito o que o palmeirense pudesse fazer para evitar a derrota brasileira para a seleção de Marrocos.

Em entrevista após a partida, o meia destacou a força da seleção adversária. "Jogamos contra uma equipe que já estava junta há algum tempo, chegaram em quarto na Copa do Mundo. Isso tem um peso muito grande. Estávamos no país deles, com a atmosfera deles. Eu lamento pelo resultado, mas é seguir."

Ao ser perguntando o que faltou para a vitória, Veiga foi direto e apontou para a falta de entrosamento do time comandado por Ramon Menezes. "Tinha muita gente nova estreando. Lógico que o entrosamento não é o normal de uma equipe que já vem jogando há muito tempo", disse o atleta.

O jogador ainda criticou a posta de Marrocos, que apelou para as faltas para interromper o jogo. "A equipe deles competiu bastante, fizeram bastante falta. Nós ficávamos com a bola e eles iam matando o jogo. Depois acabaram achando o gol, aí desceram um pouco a linha, marcaram mais baixo e a gente não conseguiu achar os espaços."

Um dos destaques do Palmeiras há algumas temporadas, Veiga agradeceu a oportunidade dada por Menezes e afirmou estar focado para retornar assim que possível. "Eu fico contente por essa oportunidade de estar aqui, mas lógico que para eu voltar eu tenho que continuar a fazer o que eu faço no Palmeiras. Estar aqui essa semana me motiva ainda mais para trabalhar, para crescer, para poder voltar mais vezes."