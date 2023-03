Esposa de Bruce Willis revela afastamento de amigos após diagnóstico de demência do ator

26/03/2023 | 13:11



Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, fez uma live em suas redes sociais com a médica Teepa Snow, e abriu o jogo sobre o estado de saúde do ator que foi diagnosticado com demência.

Durante a conversa, Emma relembrou a ocasião em que paparazzi clicaram o ator enquanto ele tomava um café:

- As pessoas dizem que eu pedi privacidade, mas não pedi. O que eu pedi foi respeito. Isso só acontece porque não há educação sobre a demência.

Ela também contou que pretende realizar novas lives para falar sobre o FTP - demência frontotemporal:

- O que eu sei sobre isso é que não há cura nem medicação. Há medicamentos para os sintomas, e a minha esperança ao falar mais sobre isso é que as pessoas escutem e vejam alguma coisa.

Emma ainda revelou que descobriu a melhor maneira de se aproximar do amado:

- Eu aprendi que a melhor maneira de me aproximar dele é pelo lado, a partir da esquerda. Chegar pela frente, face a face, é como um confronto.

Além de tudo isso, ela contou que perdeu algumas amizades após o diagnóstico do marido:

- Tenho menos amigos porque não é fácil falar sobre isso, é um novo território para mim.