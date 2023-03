Cancelado! Drake não irá se apresentar no Lollapalooza

26/03/2023 | 10:10



Notícia triste para os fãs do cantor Drake! O cantor informou na manhã deste domingo, dia 26, mesmo dia de sua apresentação, que não irá realizar o seu show no Lollapalooza. As informações são do Metrópoles.

O veículo não informou o motivo, mas há indícios de que sua passagem pelo Brasil seria novamente marcada por polêmicas. Vale pontuar que o cantor também cancelou o after party do Lolla, que aconteceria no Hangar do Campo de Marte, em São Paulo.

Ainda, de acordo com o site, Drake possuía o maior cachê do festival. Eita, o que será que rolou?

O Lollapalooza ainda não se pronunciou sobre a decisão do cantor.