Afronta à história

26/03/2023 | 08:26



Um dos clubes sociais mais tradicionais de São Caetano, inaugurado há meio século, entrou na mira do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Espaço de descontração e lazer totalmente gratuito, utilizado no contraturno escolar por crianças que desejam praticar esportes e atividades físicas, a Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, localizada na Avenida Presidente Kennedy, deve ser destruído para dar ligar a um parque linear. Como tudo o que diz respeito à administração tucana são-caetanense, a projeto é nebuloso e faltam informações claras que permitam à sociedade saber quais as reais intenções do Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo no município.

Embora o governo Auricchio tente manter em segredo a polêmica decisão de jogar na lata de lixo parte da história arquitetônica e social de São Caetano, reportagem publicada nesta edição do Diário expõe os detalhes do plano. A iniciativa já está em estado avançado. A licitação para escolher a empresa responsável pela execução das obras do parque linear já tem até data marcada: 15 de julho. Será o fim do clube da Abrev, inaugurado em julho de 1973 pelo então prefeito Hermógenes Walter Braido (1927-2008) e um dos orgulhos dos são-caetanenses desde então. O espaço público conta com quatro piscinas, um ginásio, salão de festa, pista para caminhada e equipamentos para musculação.

Familiares de cerca de 5.000 sócios ficarão sem opção para praticar atividades físicas e São Caetano perderá para sempre parte de suas origens. Auricchio parece nutrir tanto ódio por quem construiu a cidade que rebaixou-se para mandar os vereadores – na maior parte completamente submissos aos desejos do chefe do Poder Executivo – rejeitarem uma moção de repúdio apresentada por César Oliva (PSD) contra a proposta na sessão de terça-feira. Lamentável. Porque, como bem ensinava a professora e escritora Emília Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado.