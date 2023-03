Cachorrão estreia na 2ª fase da ‘segundona’ com goleada

Artur Rodrigues



26/03/2023 | 08:09



O EC São Bernardo começou a segunda fase do Campeonato Paulista da série A3 goleando o Capivariano por 5 a 0. O resultado é excelente porque, além dos três pontos, já deixa a equipe com bom saldo de gols, um dos critérios de desempate no grupo.

Jogando em Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, a equipe do Cachorrão começou agitada e jogando para frente na tentativa de criar chances de gol desde o primeiro momento.

Aos 18 minutos, Alysson fez um longo e correto lançamento para Márcio Junior, que ganhou do zagueiro do Capivariano e tocou para Gabriel Barcos, de cabeça abrir o placar da partida.

Três minutos depois, o Capivariano saiu errado e Alysson recebeu na entrada da área e conseguiu ampliar para o Cachorrão. Aos 25, novamente o EC São Bernardo se aproveitou de falha do adversário para ampliar o placar. 3 a 0 apenas no primeirot tempo.

O time do Capivariano voltou mais atento ao segundo tempo e tentou chegar ao gol do Cachorrão para tentar diminuir o marcador.

No entanto, aos 30 minutos, Rafael Carioca recebeu lançamento, ganhou do zagueiro que ficou no chão e bateu para o fundo da rede. Nessa altura, o Capivariano tentava se defender para não sofrer mais gols e se complicar no saldo. Perto dos 40 minutos, Sandro teve o trabalho apenas de empurrar para o gol após o EC São Bernardo recuperar a bola no meio de campo e armar um contra-ataque contra o adversário. Fim de jogo, 5 a 0. O próximo jogo do EC São Bernardo é em Marília, contra o MAC, na próxima quarta (26).