Leci Brandão se apresenta no Sesc no próximo sábado

Beatriz Mirelle



26/03/2023 | 07:35



Uma das maiores estrelas da história do samba, Leci Brandão passará pelo Sesc Santo André pelo projeto Entre terreiros e quintais: ancestralidade, fé e pagode. Ela foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira e, hoje, concilia a vida política com a carreira musical. A apresentação dela será no sábado (1º), das 20h às 21h30.

Em entrevista ao Diário, ela relatou que o contato com a música é algo passado de geração em geração pelas matriarcas da família Brandão. “Sou neta, filha e afilhada de três mulheres ligadas ao samba de forma muito natural. Elas não eram artistas. Minha avó e minha mãe desfilaram na Escola Primeira de Mangueira ainda jovens e minha madrinha de batismo morava no Morro da Mangueira”, relembrou.

Segundo Leci, as lembranças da infância são marcadas por rodas de samba em casa e a rotina em terreiros de umbanda. As primeiras composições dela vieram após uma desilusão amorosa na adolescência. Em 1971, ela entrou para a escola de samba Mangueira. Um ano depois, desfilou na ala de compositores.

Em todos esses anos de carreira, Leci destacou que sempre fez da arte uma forma de reivindicação por justiça e igualdade social. Sobre o projeto do Sesc, ela ressaltou a importância de homenagear o gênero e manter a cultura do samba viva. “Não podemos esquecer a história e quem foram os pioneiros. Hoje, é tudo muito rápido. Lançam várias músicas em um único dia e muitas vezes nem temos tempo para absorver a mensagem. Na minha época, as coisas eram diferentes e é fundamental o Sesc resgatar isso”, analisou.

Ela adiantou que músicas como Zé do Caroço, Isso é Fundo de Quintal e Só Quero te Namorar fazem parte do repertório da apresentação. De acordo com Leci, a expectativa para o show em Santo André é alta. “Essas canções são sucessos da minha carreira e ficaram na memória das pessoas. A cidade tem um público que já está acostumado a ver meu trabalho, me conhece e me acompanha. É gratificante demais.”

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 12 (credencial plena), R$20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). O show acontecerá no Espaço de Eventos da unidade da Rua Tamarutaca, número 302, na Vila Guiomar.