Lollapalooza 2023: Tame Impala veta transmissão de TV e revolta fãs

25/03/2023 | 21:04



O grupo Tame Impala se apresenta na noite deste sábado, 25, no festival Lollapalooza Brasil 2023. O público que assiste aos shows ao vivo de casa, porém, não pôde acompanhar a íntegra da apresentação.

Pouco antes de iniciar a transmissão, o apresentador do canal pago Multishow, retransmitido também pelo streaming Globoplay, alertou: "A gente vai ver pelo menos o comecinho desse show, as três primeiras músicas. Como eu falei, o Tame Impala só liberou a transmissão dessas três primeiras".

Após as canções iniciais, o sinal foi interrompido e o show do DJ alemão Purple Disco Machine tomou lugar. O fato gerou a revolta de diversos fãs que esperavam acompanhar o show do Tame Impala.