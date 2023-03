Bia Haddad cai na disputa de simples em Miami, mas avança nas duplas; Monteiro perde

25/03/2023 | 20:30



O Brasil ficou sem nenhum representante na disputa de simples do Aberto de Miami, torneio nível Masters 1000 tanto para a ATP quanto para a WTA. Beatriz Haddad Maia foi eliminada pela letã Jelena Ostapenko, ao perder por 2 sets a 1, mas conseguiu se classificar nas duplas. Já Thiago Monteiro se despediu ao ser derrotado pelo canadense Félix Auger-Aliassime, tenista número 6 do mundo.

Bia Haddad, 13ª colocada do ranking da WTA, entrou em quadra desafiando um histórico ruim diante de Ostapenko, atual número 22. Foi o quarto duelo entre as duas em simples, e a quarta vitória da letã, que deixou a quadra incomodada com a abordagem dos brasileiros que estavam presentes na arquibancada. Ela disse que o comportamento dos compatriotas de Bia foi desrespeitoso e afirmou ter "se sentido em uma partida de futebol".

Apesar do apoio recebido, a tenista brasileira não conseguiu suportar jogo agressivo da adversária. No primeiro set, depois de um terceiro game muito disputado e vencido pela letão, que colocou 2 a 1 no placar, Bia foi dominada, teve dois serviços quebrados e acabou derrotada por parcial de 6/2. Conseguiu reagir com um triunfo por 6/4 no segundo set, mas levou a pior no set final, o qual perdeu por 6/3, após abrir vantagem de 3 /1 e deixar Ostapenko reagir

Mais tarde, Bia Haddad voltou para a quadra, dessa vez para a disputa em duplas, e foi mais feliz, pois conseguiu avançar às oitavas de final. Ao lado da companheira mexicana Giuliana Olmos, venceu a dupla formada pela checa Daria Kasatkina e a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. As adversárias da próxima fase serão a canadense Leylah Fernandez e a americana Taylor Townsend.

Na disputa masculina de simples, Thiago Monteiro estava confiante depois de vencer o australiano Jason Kubler na quinta-feira e celebrar sua primeira vitória em um torneio de nível Masters 1000, mas teve um desafio muito duro pela frente. Número 81 do mundo, o brasileiro encarou Félix Auger-Aliassime, o sexto colocado do ranking, e deu bastante trabalho. Perdeu por 2 sets a 0, porém as duas parciais foram decididas no tie-break (7 a 5 e 11 a 8).

MAIS JOGOS

Em outros jogos deste sábado, duas tenistas do top 10 da WTA avançaram no torneio de Miami. A americana Jessica Pegula, número 3 do ranking, venceu a compatriota Danielle Collins por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/0). Também representante dos Estados Unidos, Coco Gauff, sexta do ranking, foi eliminada por Anastasia Potapova, ao perder por 2 a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 7/5 e 6/2. Terceiro colocado entre os homens, o grego Stefanos Tstsipas também jogaria, mas não precisou, pois o adversário Richard Gasquet desistiu da partida por causa de uma lesão no tornozelo.