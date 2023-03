Supremo Tribunal do México suspende reforma eleitoral aprovada por López Obrador

25/03/2023 | 19:28



A Suprema Corte do México suspendeu a reforma do sistema eleitoral do presidente Andrés Manuel López Obrador depois que a agência eleitoral independente interpôs recurso alegando que as medidas eram inconstitucionais.

O tribunal superior disse na sexta-feira que concordou em ouvir uma contestação legal do Instituto Nacional Eleitoral, ou INE, contra mais de 200 disposições recentemente aprovadas por legisladores do partido governista de López Obrador. O INE disse que a reforma impôs profundos cortes de pessoal e orçamento que correm o risco de prejudicar sua capacidade de organizar eleições confiáveis.

A suspensão protege a agência dos cortes orçamentários, que provocaram grandes manifestações em todo o país nos últimos meses. Os manifestantes disseram que as medidas enfraqueceram a democracia do país. Uma decisão é esperada antes de junho.

Um porta-voz de López Obrador não respondeu imediatamente às ligações em busca de comentários. Mario Delgado, chefe do partido governista, disse que a suspensão concedida foi um ato "ilegal e arbitrário". Ele disse que o governo provavelmente contestará a suspensão. Fonte: Dow Jones Newswires