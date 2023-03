Incêndio atinge prédio na zona sul de SP; vítima salta de 6º andar para tentar escapar do fogo

25/03/2023 | 17:06



Um incêndio atingiu um prédio residencial na manhã deste sábado, 25, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma vítima saltou do 6º andar do edifício na tentativa de escapar do fogo. Além dela, outra pessoa foi socorrida após inalar fumaça.

Os bombeiros foram acionados pouco após as 10h30 para atender à ocorrência. O incêndio ocorreu em um prédio na Rua do Rocio, a poucas quadras da Estação Vila Olímpia. Segundo a corporação, 13 equipes foram deslocadas para o local.

As chamas teriam se concentrado no 6º andar do prédio, mas a fumaça se espalhou para outros apartamentos. Vídeos divulgados por vizinhos nas redes sociais mostram o estrago principalmente nas sacadas e na fachada do edifício.

Na tentativa de fugir das chamas, uma mulher saltou do 6º andar, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida para o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista.

Uma outra vítima foi socorrida por inalação de fumaça e encaminhada para A Beneficência Portuguesa de São Paulo, no centro da cidade. O fogo foi extinto por volta de 14h30, segundo os bombeiros. As causas do incêndio são apuradas.